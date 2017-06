Prozesse : Prozess gegen einen 55-jährigen Mann wegen Totschlags

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Wegen einer tödlichen Messerattacke auf seinen Untermieter muss sich ein 55 Jahre alter Mann von heute an vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf Totschlag. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 2. Dezember 2016 seinen 57-jährigen Untermieter in Hamburg-Schnelsen mit 89 Messerstichen getötet zu haben. Der Angeklagte verließ nach der Tat die Wohnung und beauftragte eine Beratungsgstelle mit der Suche nach einer neuen Unterkunft. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden, nachdem ein Bekannter den Mann tagelang nicht erreichen konnte und schließlich die Polizei eingeschaltet hatte.

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 01:52 Uhr