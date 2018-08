Prozesse : Prozess gegen 13 Angeklagte wegen Drogenhandel beginnt

13 Männer aus Flensburg und Umgebung müssen sich wegen des bandenmäßigen Anbaus und Handels von Cannabis seit Montag vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Flensburg wirft den beiden Hauptangeklagten vor, spätestens 2008 übereingekommen zu sein, gemeinsam mit anderen arbeitsteilig in größeren Mengen Cannabis anzubauen und zu verkaufen. Insgesamt wurden 210 Taten angeklagt. In den Jahren 2008 bis 2016 sollen fast 400 Kilogramm Cannabis produziert worden sein. Die meisten Angeklagten, darunter die Hauptangeklagten, ließen nach Verlesung der Anklage über ihre Anwälte ankündigen, sich zunächst nicht zur Sache äußern zu wollen.

von dpa

27. August 2018, 12:59 Uhr

Verhandelt wird wegen der Vielzahl an Prozessteilnehmern nicht am Landgericht Flensburg, sondern im Oberverwaltungsgericht in Schleswig. Dort gibt es anders als in Flensburg einen Verhandlungssaal, der groß genug ist.