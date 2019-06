Justiz : Prozess-Auftakt um Trickbetrug per Telefon

Ob Enkeltrick oder Anruf durch vermeintliche Polizeibeamte - ältere Menschen fallen immer wieder am Telefon auf Betrüger herein. Jetzt beginnt am Landgericht Bielefeld ein Prozess um diese Masche. Laut Anklage verloren die Senioren rund 630 000 Euro.

von dpa

04. Juni 2019, 01:16 Uhr

Ab heute müssen sich zwei Menschen vor dem Landgericht Bielefeld verantworten, die Senioren nach Anrufen falscher Polizisten um ihr Erspartes gebracht haben. Sie sollen zu einer Bande gehören, die über ein Callcenter in der Türkei Anfang des Jahres Opfer unter anderem in Bielefeld und Hannover gefunden hatte. (Az.: 21 KLs 18/19)

In den angeklagten neun Fällen soll die Bande rund 630 000 Euro erbeutet haben. Der Mann aus Hannover (28) und Frau aus Elmshorn (27) traten bei der Masche als sogenannte Abholer auf. Zuvor wurden die Betroffenen angerufen. Dabei wurde ihnen laut Anklage von vermeintlichen Polizisten vorgegaukelt, dass ihr Vermögen durch kriminelle Machenschaften bedroht sei. Sie sollten Geld und Wertgegenstände außerhalb der Wohnung in Sicherheit bringen. Polizeibeamte würden sich dann vor Ort kümmern. Zum Prozessauftakt wird nur die Anklage gegen beide verlesen.