G20 : «Protestwelle» gegen G20-Politik

Die Gegner der G20-Politik starten heute mit einer «Protestwelle» in ihre erste große Demonstration zum Treffen der führenden Staats- und Regierungschefs in Hamburg. Der Marsch durch die Innenstadt beginne um 11.30 Uhr auf dem Rathausmarkt, wo um 15.00 Uhr auch die Abschlusskundgebung geplant sei. Parallel dazu seien rund 200 Kanus, Kajaks, Ruderboote und selbstgezimmerte Flöße auf der Binnenalster unterwegs, teilten die Veranstalter mit. Bei der Demonstration kämen zudem jene vor rund zwei Wochen in 44 Städten gemalten Schilder und Transparente mit Slogans und Botschaften in mehreren Sprachen zum Einsatz. Sie sollen zusammen «ein Meer aus Bannern» ergeben.