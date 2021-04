Gesundheit : Proteste gegen Ausgangsbeschränkungen in Hamburg

Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Hamburg schmecken nicht jedem. Kurz vor Beginn dieser weiteren Corona-Einschränkung drängt es Demonstranten auf die Straße. Die Gesundheitsbehörde will derweil mit täglich 1000 Extra-Terminen einen „Oster-Impf-Turbo“ starten.

Hamburg | Kurz vor Beginn der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Hamburg sind etwa 200 Frauen und Männer aus Protest gegen die Corona-Auflagen durch die Stadtteile St. Pauli und Altona gezogen - und schließlich von der Polizei zerstreut worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, war am Donnerstagabend zwar eine Kundgebung mit 50 Teilnehmenden auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.