Demonstrationen : Proteste für bezahlbares Wohnen und soziale Stadtentwicklung

Hamburg | Unter dem Motto „Housing Action Day“ haben am Samstag in Hamburg zahlreiche Menschen für bezahlbares Wohnen und eine soziale Stadtentwicklung demonstriert. Rund hundert Teilnehmer protestierten im Schanzenviertel gegen die bevorstehende Räumung des Restaurants „Maharaja“ am kommenden Dienstag und das „Paulihaus“. Neben der Rindermarkthalle an der Ecke...

