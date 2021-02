Mode : Prominente trauern um Hamburger Modedesigner Sascha Gaugel

Er entwarf Outfits und Looks für Promis wie Halle Berry, Helene Fischer und Sophia Thomalla: Zahlreiche Prominente haben den Tod des Hamburger Modedesigners und Stylisten Sascha Gaugel betrauert.

Hamburg | Der 46-Jährige war am Mittwoch gestorben, wie sein Management am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg bestätigte. Zur Todesursache wollte es sich nicht äußern. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Sophia Thomalla schrieb bei Instagram...

