Bevölkerung : Prognose: Hamburg knackt 2031 Zwei-Millionen-Einwohner-Marke

Hamburg wird einer Prognose zufolge erstmals 2031 die Marke von zwei Millionen Einwohnern überschreiten.

Hamburg | Bis 2035 soll die Bevölkerungszahl auf 2,031 Millionen wachsen, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Verglichen mit dem aktuellen Stand sei das ein Plus von rund 146.000 Hamburgerinnen und Hamburgern. Die Statistiker gehen davon aus, dass auch in den nächsten Jahren mehr Menschen nach Hamburg kommen als wegziehen. Außerdem wird angenommen,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.