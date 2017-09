Wetter : Probealarm: Sturmflutsirenen an Elbe werden ausgelöst

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Gerten 1 von 1

Einen Tag nach Ankunft des Orkantiefs «Sebastian» im Norden sollen in Hamburg im Tidegebiet der Elbe am Donnerstag zum ersten Mal in diesem Jahr probehalber die Sturmflutsirenen ausgelöst werden. «Der Probebetrieb dient neben einer Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagen auch dazu, das Sirenensignal in Erinnerung zu rufen und auf die in Kürze beginnende Sturmflutsaison hinzuweisen», erklärte der Leiter der Katastrophenabwehr, Staatsrat Bernd Krösser. Die Sirenen sollen von 10.15 Uhr an für fünf Minuten ertönen.Die Anwohner müssten keine Maßnahmen ergreifen. Im Ernstfall fordert laut Innenbehörde das Sirenensignal die Bevölkerung dazu auf, die Radios einzuschalten und auf Durchsagen der regionalen Rundfunksender zu achten. In Hamburg besteht demnach insbesondere vom 15. September bis zum 31. März 2018 erhöhte Sturmflutgefahr.

erstellt am 14.Sep.2017 | 07:55 Uhr