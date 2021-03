Verkehr : Private Übungsfahrt vor Fahrprüfung führt zu Anzeige

Die Polizei hat in Lübeck eine private Übungsfahrt vor einer praktischen Führerscheinprüfung gestoppt.

Lübeck | Der 37 Jahre alte Führerscheinanwärter sei am Sonntag mit einem Kleinwagen in der Innenstadt unterwegs gewesen, während die 42 Jahre alte Fahrzeughalterin auf dem Beifahrersitz gesessen habe, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau habe erklärt, dass der Mann bereits dreimal durch die Fahrprüfung gefallen sei und deshalb eine Übungsfahrt dringend n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.