Gesundheit : Priorisierungs-Ende: Betriebsärzte starten mit Impfungen

Die Impfpriorisierung ist aufgehoben. Bei Betriebsärzten und in den Hausarztpraxen kann nun jeder versuchen, eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Der knappe Impfstoff sorgt für Kritik. Für Hamburgs Gesundheitssenatorin kommt das Ende der Priorisierung zu früh.

Hamburg | Mit Aufhebung der Impfpriorisierung haben am Montag in Hamburg auch die Betriebsärzte mit Corona-Schutzimpfungen begonnen. Ab sofort könnten sich die Mitarbeiter der Hochbahn im betriebseigenen Impfzentrum impfen lassen, schrieb der Verkehrsbetrieb auf Twitter. Auch die Stadtreinigung begann mit der Impfung der rund 4000 Beschäftigten in einem eigenen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.