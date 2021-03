Landtag : Pries: Menschen mit Behinderung aus Sondersituation holen

Die künftige Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Michaela Pries, will diesen Personenkreis stärker in die gesamte Gesellschaft einbinden.

Kiel | Sie wolle die selbstverständliche Teilhabe dieser Menschen an der Gesellschaft weiter vorantreiben, sagte Pries der Deutschen Presse-Agentur. Diese Teilhabe in allen Bereichen sei noch nicht annähernd ausreichend gewährleistet. Die vom Landtag einstimmig zur neuen Landesbeauftragten gewählte Pries wird ihr Amt am 22. April antreten. In Schleswig-Holst...

