Wissenschaft : Prien verlangt mehr Bundesmittel für die Wissenschaft

von dpa

20. April 2019, 08:56 Uhr

Schleswig-Holsteins Wissenschaftsministerin Karin Prien hat die Bundesregierung aufgefordert, mehr in Wissenschaft und Forschung zu investieren. Es sei ein fatales Signal, wenn die Ausgaben für Bildung, Wissenschaft und Forschung im nächsten Jahr sogar um 2,9 Prozent gesenkt werden sollen, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Hier setze sie auf Korrekturen des Bundestags am Haushaltsentwurf der Bundesregierung. Ebenso falsch sei es, in der mittelfristigen Finanzplanung für das Bundesbildungs- und Forschungsministerium eine Kürzung um 2,4 Milliarden Euro zu veranschlagen. Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über die weitere Finanzierung der Hochschulen und Forschungsgemeinschaften nähern sich der entscheidenden Phase.