Bildung : Prien: Corona-Selbsttests erhöhen Sicherheit an Schulen

Jeder Schüler kann ab kommender Woche in Schleswig-Holsteins Schulen Corona-Selbsttests machen. Mehr als 600 000 Tests werden dafür geliefert, samt kindgerechter Anleitung. Für die Bildungsministerin ist das zwar noch keine perfekte Lösung - aber immerhin.

Kiel | Mit mehr als 600 000 Corona-Selbsttests will die Landesregierung für mehr Schutz vor Infektionen an den Schulen in Schleswig-Holstein sorgen. Nach positiv ausgefallenen Selbsttests müsse ein PCR-Test gemacht werden, der das Ergebnis bestätigt, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag in Kiel. Schüler sollen sich in dem Fall nach Hause ...

