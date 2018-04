Konflikte : Pressekonferenz Puigdemonts in Berlin angekündigt

von dpa

07. April 2018, 10:16 Uhr

Einen Tag nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis in Neumünster will der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont heute Mittag eine Pressekonferenz in Berlin geben. Das kündigte ein Vertreter der katalanischen Separatistenorganisation ANC am Vormittag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an. Auf der Twitterseite Puigdemont hatte es schon am Freitag geheißen, dass er sich nach der Freilassung auf den Weg nach Berlin begeben werde.