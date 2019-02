Musik : Premiere von Neumeiers «Orphée et Eurydice» an Staatsoper

An der Hamburgischen Staatsoper feiert heute Christoph Willibald Glucks «Orphée et Eurydice» Premiere. Dabei liegt die Gestaltung des gesamten Bühnengeschehens in einer Hand: John Neumeier, Direktor des Hamburg Ballett, zeichnet nicht nur für Regie und Choreographie verantwortlich, sondern auch für Bühnenbild, Kostüme und Licht. Die Titelrollen singen Dmitry Korchak und Andriana Chuchman, die musikalische Leitung hat Alessandro de Marchi. Es tanzt das Hamburg Ballett.

von dpa

03. Februar 2019, 01:54 Uhr

Neumeier bringt die Fassung von 1774 auf die Bühne. 12 Jahre nach der Wiener Uraufführung von «Orfeo ed Euridice» arbeitete der Komponist das Werk für die Pariser Oper um. Dabei fügte er unter anderem, dem Geschmack des dortigen Publikums entsprechend, ausgedehnte Tanzszenen hinzu.

«Orphée et Eurydice» ist eine Koproduktion mit der Lyric Opera of Chicago und der Los Angeles Opera. In Hamburg hatte Neumeier das Stück bereits 1978 inszeniert.