Verkehr : Preise im öffentlichen Nahverkehr steigen um 1,2 Prozent

Die Preise im Hamburger öffentlichen Nahverkehr sollen im nächsten Jahr im Durchschnitt um 1,2 Prozent steigen. Ein entsprechender Antrag werde an die zuständigen Gremien gestellt, teilten die im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen am Dienstag in der Hansestadt mit. Der Preisentwicklung liege der HVV-Tarifindex zugrunde, der die Kostenentwicklung für Personal, Diesel und Strom sowie die allgemeine Verbraucherpreisentwicklung abbildet.