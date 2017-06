Wasserball : Poseidon-Wasserballer: Trotz Platz 14 positives Saisonfazit

Die Männer vom SV Poseidon Hamburg beenden die Saison in der Wasserball-Bundesliga auf dem 14. Platz. Die dezimierte Mannschaft von Trainer Florian Lemke verlor am Samstag das Platzierungsspiel gegen den SC Neustadt/Weinstraße mit 5:12 (2:7). «Wir haben bereits fünf Leute in den Sommerurlaub geschickt, nachdem der Verbleib in der Bundesliga feststand. Heute waren dafür drei Nachwuchsspieler dabei, von denen zwei erst 15 Jahre alt sind. Die haben Lehrgeld bezahlt», sagte Kapitän Alexander Weik.