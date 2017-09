Kriminalität : Polizistin schießt Mann nieder: Interne Ermittlungen laufen

Nach dem Schuss einer Polizistin auf einen bewaffneten 24-Jährigen in St. Georg hat die Hamburger Polizei interne Ermittlungen aufgenommen. Die Beamtin hatte am Samstagabend auf den Mann geschossen, nachdem er mit einem Messer in der Hand auf sie zugestürmt war. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 24-Jährige am Bauch getroffen und lebensgefährlich verletzt. Er befand sich nach einer Notoperation aber nicht mehr in Lebensgefahr. Seitdem habe sich der Zustand des Mannes nicht verschlechtert, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.