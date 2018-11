Polizei : Polizeiübung am Mittwoch in Schleswig und an der A21

Wegen einer Übung wird die Polizei heute in Schleswig mit deutlich mehr Beamten und Fahrzeugen präsent sein als sonst. Die Übung soll laut Polizei von 10.00 bis etwa 16.00 Uhr dauern. Dabei sind Beeinträchtigungen des Verkehrs in der Schleidörfer Straße und und in der Straße Auf der Freiheit zu erwarten. Die Polizei will das Zusammenwirken verschiedener Einheiten und des Rettungsdienstes bei der Bewältigung komplexer und lebensbedrohlicher Einsatzlagen trainieren.

von dpa

14. November 2018, 06:07 Uhr

In die Übung wird auch eine Aktion am Parkplatz Rehbrook an der Autobahn 21 bei Tremsbüttel einbezogen. Dort wird von etwa 11.00 bis 14.00 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet und zeitweise der Verkehr in Richtung Süden abgeleitet. Auch hier ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.