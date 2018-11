Kriminalität : Polizeihund «Bandit» spürt mutmaßlichen Einbrecher auf

von dpa

25. November 2018, 15:24 Uhr

Der Polizeihund «Bandit» hat im Hamburger Stadtteil Blankenese einen mutmaßlichen Einbrecher unter einer Terrasse aufgespürt. Zeugen hatten den 43-jährigen Mann am Freitag in Blankenese dabei beobachtet, wie er eine Tür mit einem Stein einwarf, und verständigten die Polizei. An der Fahndung nach dem flüchtigen Mann war auch «Bandit» beteiligt, der den Mann schließlich auf einem anderen Grundstück unter einer Holzterrasse aufspürte. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er trug Diebesgut bei sich, das er mutmaßlich am selben Tag bei einem Einbruch erbeutet hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.