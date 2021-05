Landtag : Polizeibeauftragte mit deutlich mehr Arbeit

Schleswig-Holsteins Polizeibeauftragte Samiah El Samadoni hat von Oktober 2018 bis September vergangenen Jahres 504 Fälle bearbeitet.

Kiel | Das waren 108 mehr als in den zwei Jahren davor, wie Samadoni am Donnerstag bei der Vorstellung ihres neuen Tätigkeitsberichts sagte. In 28 Fällen wandten sich Bürger an die Beauftragte, weil sie polizeiliche Maßnahmen als rechtswidrig empfanden. Laut Samadoni waren Maßnahmen aber nur in zwei der Fälle rechtswidrig, nur drei Sachverhalte seien als unk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.