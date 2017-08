Kriminalität : Polizei: Vermeintliche Leichenteile nicht menschlich

Nach dem Fund von vermeintlichen Leichenteilen in Hamburg hat die Polizei frühere Aussagen korrigiert. Es handele sich dabei nicht um menschliche Überreste, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Was stattdessen im Billhafen entdeckt wurde, war zunächst unklar. Zuvor hatten die Beamten in einer Mitteilung von einer «hohen Wahrscheinlichkeit» gesprochen, dass es sich bei dem Fund um Körperteile der toten Prostituierten handeln könnte. Er war am Samstag vor einer Schleuse gemacht worden.