Kriminalität : Polizei verhindert Schlägerei zwischen Jugendlichen

20. März 2018, 08:21 Uhr

Die Polizei hat in Flensburg eine Schlägerei zwischen zahlreichen Jugendlichen verhindert. Die Beamten wurden von einem Zeugen durch einen Chatverlauf der beteiligten Jugendlichen auf die geplante Auseinandersetzung hingewiesen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Einsatzkräfte erteilten den 50 bis 60 Jugendlichen vor Ort Platzverweise. Fünf der Jugendlichen weigerten sich laut Polizei den Platz zu verlassen und wurden daher vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zu Hintergrund und Motiv der geplanten Schlägerei machen. Verletzt wurde niemand.