Unfälle : Polizei sucht nach Motorradunfall in Hamburg Zeugen

Nach dem Unfalltod eines Motorradfahrers am Montag im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hamburg | Dabei hoffen die Beamten auch auf Angaben zu der Fahrweise des Motorradfahrers und eines neben ihm fahrenden Autofahrers vor dem Unfall, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der 61 Jahre alte Motorradfahrer war am späten Nachmittag auf dem Süderelbebogen an einer Stelle ins Schleudern geraten und gestürzt, an der zwei Fahrbahnen zusammenführen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.