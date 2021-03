Unfälle : Polizei sucht möglicherweise verletzten Autofahrer

Die Hamburger Polizei hat mit einem Großaufgebot nach einem möglicherweise verletzten Autofahrer gesucht, der vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet war und anschließend einen Unfall gebaut hatte.

Hamburg | „Weil die Beschädigungen an dem Auto nicht unerheblich waren, konnte man auch nicht ausschließen, dass der oder die Insassen nicht auch erheblich verletzt sind“, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg. Der Autofahrer sollte kurz nach Mitternacht kontrolliert werden und raste stattdessen davon. Die ihn verfolgenden Beamten verloren den Wagen we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.