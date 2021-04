Kriminalität : Polizei sucht Jugendliche nach antisemitischen Beleidigungen

Die Hamburger Polizei sucht nach drei Jugendlichen, die einen Mann jüdischen Glaubens antisemitisch beleidigt und bespuckt haben sollen.

Hamburg | Eine Zeugin habe den Vorfall am Freitagabend gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Nach ihren Angaben sollen die drei männlichen Jugendlichen sich während einer S-Bahnfahrt mehrfach antisemitisch geäußert haben. Am S-Bahnhof in Harburg verließen sie den Zug. Die Zeugin sprach den Geschädigten an, welcher ihr erzählte, jüdischen Glaubens zu sein....

