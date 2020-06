Kriminalität : Polizei sucht am Nehmser See nach Beweismitteln

Bei der Suche nach einem seit drei Monaten vermissten Mannes aus Bad Bramsted im Kreis Segeberg haben Polizeitaucher den Nehmser See in der Nähe von Bad Segeberg abgesucht. Dabei seien mehrere Gegenstände gefunden worden, die jetzt auf ihre Relevanz für die Ermittlungen überprüft würden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Unter den Fundstücken sei auch ein größerer Knochen gewesen, der sich bei näherer Überprüfung als Tierknochen herausgestellt habe, sagte der Sprecher. Waffen oder Waffenteile wurden nach seinen Angaben bei der Suchaktion am Montag nicht gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 32-Jährige Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist.

Avatar_shz von dpa

23. Juni 2020, 16:11 Uhr

Bei der Suche auch an Land kamen nach Polizeiangaben ein Hubschrauber der Bundespolizei und eine Drohne der Landespolizei zum Einsatz. An dem See in der Nähe von Bad Segeberg war am 18. März das Auto des 32 Jähre alten Vermissten gefunden worden. Am Tag zuvor war der Mann zuletzt in Bad Segeberg lebend gesehen worden.