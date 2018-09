Fußball : Polizei stoppt HSV-Anhänger auf St. Pauli

von dpa

22. September 2018, 11:48 Uhr

Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend ein Treffen von rund 100 HSV-Fans im Stadtteil St. Pauli aufgelöst. Zivilbeamte seien auf die Fangruppe aufmerksam geworden, die sich am Bismarck-Denkmal gesammelt habe und in Richtung Millerntorplatz losgezogen sei, teilte ein Polizeisprecher mit. Als die HSV-Anhänger angeforderte Polizeikräfte bemerkt hätten, habe sich die Gruppe in verschiedene Richtungen aufgelöst, sagte der Sprecher. Bei Überprüfungen einiger Fans fanden die Beamten Sturmhauben und spezielle, schwere Handschuhe.