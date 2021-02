Kriminalität : Polizei stellt gestohlene Limousinen in Brandenburg

Kurz vor der polnischen Grenze hat die Polizei zwei wenige Stunden zuvor im Raum Lübeck gestohlene Limousinen sichergestellt.

Bad Freienwalde (Oder) | Beamte nahmen am Mittwoch auch einen 27 Jahre alten Fahrer fest, wie die Polizei am Freitag in Lübeck mitteilte. Beide Autos waren am frühen Mittwochmorgen in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) und Lübeck gestohlen worden. Als ein Lübecker Besitzer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.