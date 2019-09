Polizei : Polizei startet Plakatkampagne «In Hamburg schaut man hin»

Mit einer neuen Plakatkampagne will die Hamburger Polizei die Bürger der Stadt dazu bringen, bei verdächtigen Situationen nicht wegzuschauen. Mit zunächst sechs Plakatmotiven und dem Spruch «In Hamburg schaut man hin» soll die Bevölkerung animiert werden, bei Verdachtsfällen die Notrufnummer 112 anzurufen oder sich an eine Polizeistelle in der Nähe zu wenden. «Ziel ist eine Kultur des Hinsehens und Handelns, in der die Hamburger uns bei verdächtigen Beobachtungen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen», sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Montagabend laut Mitteilung.

Avatar_shz von dpa

30. September 2019, 21:03 Uhr

Die Kampagne soll über neun Monate laufen und von Aktionen in den Stadtteilen begleitet werden. Die Plakate werden auf Streifenwagen, in U- und S-Bahnhöfen, auf Werbetafeln und Litfaßsäulen zu finden sein. Zum Auftakt der Kampagne war am Montagabend der Fernsehturm in Großbuchstaben mit dem Slogan der Kampagne beleuchtet worden.