Gesundheit : Polizei soll verschärfte Regeln in Flensburg kontrollieren

Die Polizei wird die von Sonnabend an geltende nächtliche Ausgangssperre und das Kontaktverbot in Flensburg nach Angaben des Innenministeriums in Schleswig-Holstein verstärkt kontrollieren.

Flensburg | Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) warb am Freitag um Verständnis für die Maßnahmen. „Da müssen wir jetzt durch. Es geht darum, die Ausbreitung der mutierten Viren zu verhindern.“ Das gehe nur durch eine Reduzierung der Kontakte. „Je eher wir ...

