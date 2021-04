Kriminalität : Polizei schnappt drei mutmaßliche Einbrecherinnen

Drei mutmaßliche Einbrecherinnen sind der Polizei in Hamburg in Netz gegangen.

Hamburg | Die Frauen im Alter von 19, 30 und 42 Jahren sollen am Montag in Nienstedten in eine Wohnung eingebrochen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Unter anderem sollen sie dort einen über 100 Kilogramm schweren Tresor aus der Wand gerissen haben. Ein Nachbar sei durch laute Geräusche aufmerksam geworden. Als ihm das Trio entgegenkam und mit einem ...

