Kriminalität : Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Polizisten haben zwei Tatverdächtige festgenommen, die in Hamburg-Heimfeld in eine Baufirma eingebrochen sein sollen. Ein Anwohner hatte in der Nacht zum Samstag die Polizei verständigt, die auf dem Gelände drei Männer antraf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als diese auf die Einsatzkräfte aufmerksam wurden, flohen sie vom Tatort.

von dpa

29. Juli 2018, 14:26 Uhr

Zwei der Tatverdächtigen konnten noch in unmittelbarer Nähe gestellt und festgenommen werden. Dem Dritten gelang es, trotz einer Fahndung mit acht Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber zu entkommen. Im Auto eines der Tatverdächtigen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut. Beide wurden einem Haftrichter vorgeführt.