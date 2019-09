Verkehr : Polizei kontrolliert bundesweit Lastwagen

Avatar_shz von dpa

12. September 2019, 01:06 Uhr

Mehrere tausend Polizisten kontrollieren heute in ganz Deutschland gezielt Lastwagen. Die Beamten wollen die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer ebenso überprüfen wie den technischen Zustand der Fahrzeuge und die Sicherung der Ladung. In Schleswig-Holstein sollen dafür 125 Polizisten eingesetzt werden. Ergebnisse will die Polizei am Nachmittag bekanntgeben. Bei fast 29 000 Unfällen mit Lastwagen gab es in Deutschland im vergangenen Jahr rund 40 000 Verletzte. 762 Menschen starben.