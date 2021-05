Kriminalität : Polizei Hamburg fahndet nach gefährlichem Mann

Die Polizei in Hamburg sucht seit Sonntagabend nach einem gefährlichen und möglicherweise bewaffneten Mann.

Hamburg | Der 54-Jährige aus dem Stadtteil Sülldorf sei psychisch erkrankt und befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand, teilte die Polizei mit. Er hat demnach seine Wohnung im Stadtteil Sülldorf in unbekannte Richtung verlassen. Es wird vermutet, dass er eine Waffe dabei hat. Der Mann hat den Angaben zufolge 2005 einen 17-Jährigen am S-Bahnhof Berline...

