Kriminalität : Polizei findet 40 verwahrloste Wildvögel in geparktem Auto

In einem geparkten Auto in Hamburg-Hamm hat die Polizei 40 verwahrloste Wildvögel gefunden.

Hamburg | Die 30 Fasane und 10 Rebhühner seien in durchgeweichten und kotverschmutzen Kartons untergebracht gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Ein Vogel habe eingeschläfert werden müssen. Die Polizeistreife sei am 7. April spätabends wegen eines Verkehrshindernisses zu dem Ort gerufen worden. Die Beamten entdeckten die Vögel in dem Auto und...

