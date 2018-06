Kriminalität : Polizei fahndet im TV nach Räubern von Timmendorfer Strand

von dpa

29. Juni 2018, 16:29 Uhr

Ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein wird ein Fall für «Aktenzeichen XY... ungelöst». Von der ZDF-Sendung am Mittwoch (4. Juli) erhofft sie die Kriminalpolizei Hinweise auf zwei Männer, die am 27. Juli 2017 das Geschäft an der Kurpromenade in dem Ostseebad überfallen haben. Dabei hielt einer der Täter das Personal mit einer Schusswaffe in Schach, während der andere mit einem Hammer eine Vitrine einschlug, um die dort ausgestellten Uhren zu rauben. Weil der für die Flucht bereitgestellte Roller nicht ansprang, flüchteten die Männer zu Fuß. Obwohl Tat und Täter von einer Überwachungskamera gefilmt wurden, seien sie bis heute nicht gefasst worden, teilte die Polizei am Freitag mit.