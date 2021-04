Verkehr : Polizei erfasst in Schleswig-Holstein mehr als 36 000 Raser

Schleswig-Holsteins Polizisten haben in der vergangenen Woche insgesamt 36 260 Fahrzeuge mit zu hohem Tempo gemessen.

Kiel | „Die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße ist alarmierend hoch“, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamtes am Dienstag. Die Beamten hatten in der vergangenen Woche einen besonderen Schwerpunkt auf die Kontrolle von Rasern gerichtet. Besonders drastisch fiel dabei ein Autofahrer in Elmshorn (Kreis Pinneberg) auf. Er war innerorts mit Tempo 117 statt de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.