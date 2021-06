Notfälle : Polizei befreit Kleinkinder aus aufgeheiztem Auto

Die Polizei hat in Lübeck zwei Kleinkinder aus einem Auto befreit, das sich in der prallen Sonne stark aufgeheizt hatte.

Lübeck | Die Beamten hätten eine Seitenscheibe eingeschlagen und die ein und zwei Jahre alten Kinder aus dem Wagen geholt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Eltern hatten sich am Donnerstag über Notruf an die Polizei gewandt, weil sich die Autotüren durch einen technischen Defekt von selbst verriegelt hatten und die Kinder im Auto gefangen waren. Als d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.