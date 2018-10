Kriminalität : Polizei beendet Suche nach Hinweisen auf lang vermisste Frau

von dpa

19. Oktober 2018, 14:57 Uhr

Die Suche nach sterblichen Überresten einer seit 36 Jahren vermissten Frau in Seth im Kreis Segeberg ist am Freitag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Es seien keine weiteren Objekte gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Kiel. Nach dem Hinweis eines Landwirts hatte die Polizei seit Mittwoch mit schwerem Gerät in einem ausgetrockneten Teich nach Gegenständen gesucht, die mit dem Vermisstenfall in Zusammenhang stehen könnten. Die damals 20 Jahre alte Frau, die im fünften Monat schwanger war, war 1982 nach einem Ball spurlos verschwunden. Ihre Leiche wurde trotz intensiver Suche bislang nicht gefunden.