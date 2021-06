Konflikte : Politiker: Aufklärung nach Verbot für „Friedensdelegation“

Die Festsetzung einer „Friedensdelegation“ am Düsseldorfer Flughafen auf ihrem Weg in den Irak sorgt für Wirbel. Die Bundespolizei stoppt auch eine Abgeordnete der Hamburger Bürgerschaft, im Irak kommt es zu ähnlichen Vorfällen. War das Vorgehen sogar verfassungswidrig?

Düsseldorf | Die Bundespolizei hat am Samstag am Düsseldorfer Flughafen 15 Mitgliedern einer „Friedensdelegation“ die Ausreise in die kurdischen Autonomiegebiete im Irak verboten. Nach Angaben der Linkspartei wollte sich die Delegation im Nordirak über die seit Wochen andauernden Militäraktionen der Türkei informieren und auf die „völkerrechtswidrigen Angriffe“ au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.