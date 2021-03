Gesellschaft : Politik und Gewerkschaften erinnern an Rolle der Frauen

Vor dem Internationalen Frauentag am kommenden Montag (8. März) haben Parteien und Gewerkschaften in Hamburg an die tragende Rolle der Frauen bei der Bewältigung der Corona-Krise erinnert.

Hamburg | „In der Pandemie zeigt sich, wie sehr unser gesellschaftliches Zusammenleben und wirtschaftlicher Wohlstand auf der Arbeit von Frauen beruhen“, sagte die Grünen-Landesvorsitzende und Justizsenatorin Anna Gallina am Donnerstag. „Ob im Bereich Gesundheit, soziale Arbeit, Pflege, Erziehung oder haushaltsnahe Dienstleistungen: Die Menschen, die gerade jet...

