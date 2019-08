Fußball : Pokaltermine: HSV Dienstag, St. Pauli und Kiel am Mittwoch

von dpa

23. August 2019, 12:32 Uhr

Fußball-Zweitligist Hamburger SV bestreitet sein Heimspiel im DFB-Pokalwettbewerb gegen den Liga-Rivalen VfB Stuttgart am 29. Oktober. Der Anpfiff im Volksparkstadion erfolgt um 18.30 Uhr. Der FC St. Pauli erwartet den Bundesligisten Eintracht Frankfurt am 30. Oktober um 20.45 Uhr am Millerntor. Die Partie des Zweitligisten Holstein Kiel beim West-Regionalligisten SC Verl beginnt am 30. Oktober um 18.30 Uhr. Das teilte der DFB am Freitag mit.