Handball : Pokalsieger Buxtehude bereitet sich in Japan auf Saison vor

Mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio soll der BSV als Botschafter fungieren, um Handball in Japan populärer zu machen. «Wir dürfen aber unsere Trainingsziele nicht aus den Augen verlieren», so Leun. Daher hat der Coach schon einen Wunschzettel, auf dem das benötigte Trainingsequipment aufgelistet ist, nach Japan geschickt.

BSV-Spielplan

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 14:55 Uhr