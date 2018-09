Fußball : Pokalpartien des HSV, Holsteins und der Weiche angesetzt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV tritt zu seinem Zweitrunden-Match im DFB-Pokalwettbewerb beim SV Wehen Wiesbaden am 30. Oktober an. Das geht aus den vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag veröffentlichten zeitgenauen Ansetzungen der 2. Pokalrunde hervor. Der Anpfiff zu dem Match beim hessischen Drittligisten, der in der ersten Hauptrunde den HSV-Stadtrivalen FC St. Pauli ausgeschaltet hatte, erfolgt um 20.45 Uhr.

von dpa

13. September 2018, 14:21 Uhr

Die beiden anderen im lukrativen Wettbewerb verbliebenen Vereine aus dem hohen Norden greifen erst einen Tag später in das Pokal-Geschehen ein. Nord-Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 spielt am 31. Oktober (18.30 Uhr) gegen Werder Bremen. Zweitligist Holstein Kiel empfängt an diesem Feiertag (20.45 Uhr) ebenfalls einen Vertreter aus der 1. Liga: Gast im Holstein-Stadion ist der SC Freiburg.