Kriminalität : Pöbelei: Fremdenfeindlicher Hintergrund wird geprüft

Vier Unbekannte haben in Bad Schwartau im Kreis Ostholstein ein Wohnhaus mit Eiern und einem Stein beworfen. Dabei wurde nach Polizeiangaben eine Fensterscheibe beschädigt. Da in dem Haus auch Asylbewerber wohnen, werde auch ein möglicher fremdenfeindlicher Hintergrund geprüft, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zeugen hatten am Mittwochabend beobachtet, wie vier Menschen neben dem Haus aus einem schwarzen Geländewagen ausstiegen. Sie bewarfen demnach das Gebäude mit Eiern, schleuderten einen Stein gegen das Haus und fuhren davon. Die Polizei sucht Zeugen, die Kriminalpolizei ermittelt.

Pressemitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 07.Sep.2017 | 16:52 Uhr