Basketball : Playoff-Plätze: Towers schauen nicht auf mögliche Gegner

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers vermeidet vor der Partie bei Medi Bayreuth am Donnerstag (19.00 Uhr) den Blick auf mögliche Gegner im Playoff-Viertelfinale.

Hamburg | „Wir fühlen uns gut. Die Chemie im Team hat vom ersten Tag an gestimmt. Aber wir reden nicht viel über den Rest der Saison, wir fokussieren uns auf das nächste Spiel“, sagte Profi Max DiLeo am Dienstag. Trainer Pedro Calles sieht die noch zu absolvierenden vier Hauptrunden-Partien des Tabellensechsten zudem auch nicht als spezielle Vorbereitung an....

