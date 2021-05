Basketball : Playoff-Aus für Towers: Dritte Niederlage gegen Alba Berlin

Für die Hamburg Towers ist die Saison in der Basketball-Bundesliga beendet.

Hamburg | Am Montag unterlagen die Hanseaten dem Titelverteidiger Alba Berlin mit 73:85 (35:48) und sind nach der dritten Niederlage in der „Best of five“-Serie im Viertelfinale ausgeschieden. Beste Werfer der Hanseaten waren Maik Kotsar und Zac Cuthbertson mit je 17 Punkten. Zu der Partie waren im Rahmen eines wissenschaftlichen Modellprojektes 200 Zuschauer z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.