Energie : Platz fünf für Schleswig-Holstein beim Zubau neuer Windräder

Zehn Gigawatt Windenergie will Schleswig-Holstein bis 2025 erreichen. Davon ist das Land noch weit entfernt. Beim Zubau neuer Windräder waren vier andere Länder 2020 besser. Hoffnung macht aber die Spitzenposition in einem anderen Bereich.

Kiel | Der Ausbau der Windkraft an Land ist in Schleswig-Holstein noch nicht richtig in Schwung gekommen. 2020 wurden im Norden 35 neue Windkraftanlagen gebaut, wie aus am Dienstag in Berlin vorgestellten Zahlen der Deutschen WindGuard im Auftrag des Bundesver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.